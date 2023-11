Na posiedzeniu Sejmu projekt przedstawiała posłanka KO, Agnieszka Pomaska. Pomaska w wystąpieniu zarzucała hipokryzję politykom PiS, po tym jak premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie specjalnego bonu, który pozwalałby finansować parom koszty walki z niepłodnością, a rzecznik rządu, Rafał Bochenek powiedział, że poprze projekt w Sejmie.



To PiS, po dojściu do władzy w 2015 roku, zlikwidował finansowanie procedury in vitro z budżetu.



Agnieszka Pomaska do PiS: Gdzie byliście przez ostatnich osiem lat?

- Słyszeliśmy wszyscy pana rzecznika Bochenka, który mówi, że będzie głosował za tą ustawą. To ja się pytam: teraz? Teraz kiedy odjeżdżają wam te rządowe limuzyny i za wszelką cenę chcecie utrzymać władzę? - pytał.