W rozmowie z Plusem Minusem, Janusz Korwin-Mikke zdradził szczegóły dotyczące przedwyborczych rozmów o potencjalnej koalicji Konfederacji z PiS-em. - Rozmowy z PiS na pewno trwały, i to do samych wyborów – nawet dokładnie wiem jakie. Wszystko oczywiście stało się nieaktualne, kiedy się okazało, że Konfederacja z PiS nie ma 231 posłów - powiedział były lider Konfederacji.

- W całej kampanii ukrywano mnie i kolegę Brauna - dodał Korwin-Mikke. - Rodzi się pytanie: dlaczego? I obawiam się, że najbardziej prawdopodobna odpowiedź zawiera się w słowach Jarosława Kaczyńskiego, który co najmniej dwukrotnie mówił, że on może wejść w koalicję z Konfederacją, byle bez Brauna i Korwin-Mikkego. I być może o to chodziło.

Czytaj więcej Publicystyka Konrad Czarnecki: Dlaczego zatęsknimy za Januszem Korwin-Mikkem Paradoksalnie w interesie przeciwników Konfederacji była jak najdłuższa aktywna obecność Janusza Korwin-Mikkego w tej partii i życiu publicznym. A nie przejęcie sterów przez Sławomira Mentzena i Przemysława Wiplera, o których w sumie niewiele wiemy.

- Tym bardziej więc teraz ze mnie i kolegi Brauna próbuje się robić wariatów (..). Jestem zdumiony, bo ja jestem uważany za najbardziej logicznego, najbardziej inteligentnego polityka w Polsce, a tu się chce zrobić ze mnie człowieka niespełna rozumu - skomentował Korwin-Mikke.

Tymczasem poseł Konfederacji Przemysław Wipler w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem sugeruje, że Korwin-Mikke powinien udać się na polityczną emeryturę: - To odpowiedni czas na emeryturę. Gdyby pan Janusz poświęcił teraz swoje lata na pracę ideową, formacyjną, to miałby wsparcie naszego środowiska i zasoby, by to robić. Myślę, że nie powinien być już na drodze aktywnej polityki.(...) Dla nas najlepszą pomocą będzie to, że nie znajdzie się na naszych listach i nie będziemy brali odpowiedzialności za jego wypowiedzi i aktywność - powiedział Wipler.