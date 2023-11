Szef klubu Polska 2050 po porażce Elżbiety Witek: Miejsce dla PiS w prezydium Sejmu będzie czekać

Co dalej w sprawie składu prezydium Sejmu? - Dzisiejszy Sejm jest Sejmem demokratycznym - powiedział Mirosław Suchoń. - To parlament decyduje o tym, kogo rekomenduje na sprawowanie funkcji wicemarszałka Sejmu. Jest to funkcja niezwykle odpowiedzialna. Powróciliśmy do dobrej praktyki parlamentarnej, gdzie każdy klub ma swojego reprezentanta w prezydium Sejmu i to jest nasza decyzja, to jest powrót do wartości demokratycznych, które w polskim Sejmie były przez lata wykuwane, i które w 2015 r. zostały przez PiS złamane - mówił szef klubu Polska 2050.

Czytaj więcej Polityka Elżbieta Witek nie została wicemarszałkiem Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu. W głosowaniu posłowie odrzucili tę kandydaturę.

Mirosław Suchoń: Miejsce dla PiS będzie czekać

Mirosław Suchoń oświadczył, że teraz Sejm jest "bardziej demokratyczny". - Natomiast trudno oczekiwać od posłów, że będą popierali na funkcję wicemarszałka osobę, która w poprzednich kadencjach dała się poznać jako ta, która blokuje demokrację, która uderza w podstawy funkcjonowania parlamentu, czyli nieskrępowaną debatę, która powinna w Sejmie się odbywać - dodał.

Szef klubu Polska 2050 zapewnił, że miejsce w prezydium Sejmu zarezerwowane dla przedstawiciela PiS - największego klubu obecnej kadencji - jest i "będzie czekać".

- Decyzje w tej sprawie podejmuje klub PiS-u. Czekamy na to - powiedział poseł.