Jeszcze przed głosowaniem Grzegorz Braun zapowiedział, że Konfederacja nie poprze kandydatury Elżbiety Witek na marszałka.

Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu

Nowym marszałkiem został wybrany – również głosami Konfederacji – Szymon Hołownia. Kandydaturę Szymona Hołowni poparło 265 posłów. Za Elżbietą Witek było 193 posłów.

- Przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich, ale znam jej serce, o którym czasem zbyt często się zapomina. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z Gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie, dość już tego, co było. Ma się zmienić nie tylko partia. Ma się zmienić politykę - mówił Hołownia. - Ona zaczęła się psuć od Sejmu. I od Sejmu musi zacząć się jej naprawa. (...) Znikną szpecące Sejm policyjne barierki Sejm nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania - dodał.

Hołownia marszałkiem Sejmu będzie przez dwa lata. W ramach umowy koalicyjnej partie ustaliły, że od 13 listopada 2025 funkcję tę przejmie przedstawiciel Lewicy – Włodzimierz Czarzasty. Będzie marszałkiem Sejmu do końca kadencji.