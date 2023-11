Elżbieta Witek drugą kandydatką do objęcia funkcji marszałka Sejmu

Hołownia był jednym z dwojga kandydatów. Rywalką do objęcia funkcji marszałka Sejmu była kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Witek.

Kandydaturę Szymona Hołowni poparło 265 posłów. Za Elżbietą Witek było 193 posłów.

- Przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich, ale znam jej serce, o którym czasem zbyt często się zapomina. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z Gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie, dość już tego, co było. Ma się zmienić nie tylko partia. Ma się zmienić politykę - mówił Hołownia.

- Ona zaczęła się psuć od Sejmu. I od Sejmu musi zacząć się jej naprawa. (...) Znikną szpecące Sejm policyjne barierki Sejm nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania - dodał.

Marszałek Hołownia: Witajcie w Sejmie różnych Polaków

- Zaproszę w najbliższych dniach najstarszych sejmowym stażem dziennikarzy, by pomogli mi znów mądrze otworzyć dla nich Sejm. Przywrócimy śniadania prasowe z marszałkiem. Regularne briefingi, na których przedstawiciele mediów będą mogli dowiedzieć się, co dzieje się w tej Izbie. Chcę spróbować wyjść do tych, którzy w demokrację wciąż mało wierzą. Marszałek Sejmu będzie obecny w mediach, będzie miał swój podcast - kontynuował.

- Sejm nie będzie polem do korupcji. Nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy. Mój cel i program jest prosty. Chciałbym, aby rodzice, gdy w telewizji pojawi się Sejm, nie zasłaniali dzieciom oczu i nie za zatykali im uszu. Przeciwnie, by mówili, zobaczcie tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadzamy - zapowiedział marszałek Sejmu.