Katalonia będzie szantażować Madryt

Przeciwko amnestii opowiedział się jednak także wywodzący się z PSOE, legendarny premier pierwszego okresu hiszpańskiej demokracji Felipa Gonzalez. Jego zdaniem amnestia zachęci katalońskich nacjonalistów do podjęcia na nowo próby wyprowadzenia wspólnoty autonomicznej z Hiszpanii.

Poparcie dla niepodległości Katalonii spadło

- Sanchez swoją pojednawczą polityką znacznie uspokoił atmosferę w Katalonii. Poparcie dla niepodległości spadło do nieco ponad 40 proc. Jednak układ, w którym jego rząd będzie zależał od poparcia ERC i JperCat da secesjonistom okazję do ciągłego podsycania konfliktu. To są ugrupowania, którym rzecz jasna nie zależy na budowie silnego państwa hiszpańskiego - wskazuje Bartomeus.

Mowa jednak o problemie strukturalnym hiszpańskiej demokracji. Z braku rozliczenia hiszpańskiej wojny domowej i frankistowskiej dyktatury do dziś nie może być mowy o wielkiej koalicji wywodzącej się z tradycji republikańskiej PSOE i powstał ze środowisk związanych z Francisco Franco PP. W tej sytuacji w szczególności hiszpańska lewica musi regularni polegać na poparciu ugrupowań regionalnych aby mieć większość. To prowadzi do zdobycia coraz to nowych uprawnień przez Galicję, Kraje Basków, ale w szczególności Katalonię. I ciągłego osłabienia królestwa.

Tym razem w umowie koalicyjnej zapisano, że nadzór nad lokalną siecią kolejową przechodzi z Madrytu do Barcelony. Przewidziano także darowanie 1/5 długu Katalonii (podobnie mogą uczynić pozostałe 16 wspólnoty autonomicznych). Puigdemont nie zdołał natomiast skłonić Sanchez do zobowiązania, że w przyszłości wyda zgodę na przeprowadzenie nowego referendum niepodległościowego czy nawet podejmie w tej sprawie rozmowy. Zgodnie z konstytucją żadna część kraju nie może pójść swoją drogą jeśli nie wyrazi na to zgody w głosowaniu cały naród.

Negocjacje nad umową koalicyjną zajęły niemal cztery miesiące. W wyborach pod koniec lipca najwięcej głosów zdobyła co prawda PP, jednak poza Vox nikt nie chciał wejść z nią w koalicję. Zabrakło jej więc głosów do większości.