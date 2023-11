Podczas rozmowy Sawicki mówił między innymi, jak zareagował na prezydencką propozycję objęcia funkcji marszałka seniora oraz czym Andrzej Duda przekonał go, by przyjął to stanowisko. - Prezydent powiedział, że mając na uwadze konieczność sprawnego przeprowadzenia inauguracji X kadencji Sejmu, doszedł do wniosku, że wśród zgłoszonych kandydatów moja kandydatura jest dobra oraz że jeżeli przyjmę tę propozycję, to on mi ją powierzy. Prezydentowi się nie odmawia - powiedział Sawicki. - Po 30 latach w Sejmie taka oferta w moim wieku rzadko się zdarza. Po 1989 roku po raz pierwszy – bo jestem najmłodszym marszałkiem seniorem. Przyjąłem tę propozycję z dużą satysfakcją, ale długo się z nią oswajałem. Teraz się do tego przygotowuję, bo to jest ważna misja - dodał.

Jak podkreślił polityk, "rzadko zdarzało się, żeby najstarszemu wiekiem powierzano funkcję seniora”. - Nie dość, że mam staż, to jeszcze mam stosowny wiek. Pan prezydent to jasno uzasadnił – potrzebujemy pewnej stabilizacji. To nie wybrzmiało jednoznacznie, ale wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda jest zmęczony sporem trwającym od 2005 roku. Nasze porozumienie w ramach Trzeciej Drogi – hasło „Dość kłótni, do przodu”, próba stabilizowania polskiej sceny politycznej. Mamy przynajmniej cień nadziei na to, że współpracując z nowo tworzącą się koalicją, tym spoiwem może być PSL, Trzecia Droga - zauważył Sawicki.

Marszałek senior Marek Sawicki: Rząd opozycyjny praktycznie powinien być już w ten piątek

Marek Sawicki odniósł się także do decyzji Andrzeja Dudy o powierzeniu misji formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu. - Prezydent korzysta ze swojego prawa – może zgłosić jako kandydata na premiera każdego. Nie wiem po co to robi. Być może z jakiegoś powodu nie chce zgłaszać Donalda Tuska - powiedział przyszły marszałek senior Sejmu. - W expose jednocześnie zapowiedział, że jeśli większość parlamentarna zgłosi kandydata, to niezwłocznie powierzy mu misję tworzenia rządu - dodał.

Jak powiedział Marek Sawicki, „w jego ocenie rząd opozycyjny praktycznie powinien być już w ten piątek”. - Bo skoro liderzy mówią, że w piątek ogłoszą umowę koalicyjną, to z umową koalicyjną tradycyjnie już wiązał się rząd - stwierdził.