Sondaż: Jak Polacy oceniają rozmowy opozycji o rządzie?

Opozycja szykuje się do pierwszego po wyborach posiedzenia nowego Sejmu. W środę rozpocznie się kolejna runda rozmów liderów PSL, Polski 2050, PO i Nowej Lewicy na temat nowej koalicji. Politycy opozycji zgodnie z wcześniejszymi informacjami „Rzeczpospolitej” sugerowali, że być może rozmowy uda się sfinalizować we czwartek. Teraz wydaje się, że w piątek znaczna część porozumienia może być gotowa, w tym obsadzenie „górnego piętra” rządu, Sejmu i Senatu. W piątek opozycja może pokazać zarys tego porozumienia, o czym we wtorek poinformował Włodzimierz Czarzasty na antenie RMF. – W piątek poinformujemy o strukturze rządu, założeniach programowych i zasadach tworzenia prezydium Sejmu i Senatu – powiedział Czarzasty.

Rozmowy opozycji: Najpierw ogólne założenia, potem rozmowa o personaliach

Jest to o tyle istotne, że Sejm w pierwszej kolejności zajmie się w poniedziałek wyborem nowego marszałka Sejmu. Obecnie wszystko wskazuje na to, że w ramach mechanizmu rotacyjnego zostanie nim najpierw Szymon Hołownia, a w drugiej części kadencji zastąpi go Włodzimierz Czarzasty. Lider Nowej Lewicy mówił zresztą we wtorek na antenie RMF, że rotacyjność będzie dotyczyła zarówno Sejmu, jak i Senatu.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ostatnim etapem porozumienia koalicyjnego będą ustalenia personalne dotyczące konkretnych ministerstw. To wszystko zostanie najpewniej pokazane już po wyborze nowego marszałka Sejmu. Tak jak już informowała „Rzeczpospolita”, częścią porozumienia koalicyjnego jest zarówno element programowy – kilkanaście punktów dotyczących zobowiązań nowego rządu – jak i komponent polityczny, czyli przyporządkowanie sfer odpowiedzialności do konkretnych partii politycznych, ale jeszcze bez podawania personaliów.

Politycy opozycji, z którymi rozmawialiśmy, podkreślali, że obowiązuje zasada, że najpierw ustalane są najbardziej ogólne założenia, a później – szczegółowe i personalia. Pierwszą decyzją opozycji po wyborach była zgoda na to, że premierem nowego rządu będzie Donald Tusk. Teraz opozycja ujawni najważniejsze stanowiska i zasady wspominanej wcześniej rotacji oraz podstawę programową nowego rządu. Na koniec – szczegółowe personalia.