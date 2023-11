Magdalena Biejat będzie w tym senackim układzie? Pojawiają się informacje, że już się w tej rozgrywce nie liczy.

Nie siedzę przy stole liderskim, negocjacyjnym, także trudno jest mi się wypowiadać na ten temat, bo nie chciałabym nikogo wprowadzać w błąd. Ale jak słyszę anonimowe wypowiedzi, że posłanka Magdalena Biejat, senatorka w kadencji, która właśnie się zaczyna, już się nie liczy, bo komuś coś się nie podobało, to mam wrażenie, że to jest szukanie pretekstu, żeby nie brać jej pod uwagę. Mam nadzieję, że to nie jest prawda i okaże się, że jest dalej w grze, bo jestem przekonana, że byłaby świetną marszałkinią albo wicemarszałkinią Senatu. Wiem, że jest osobą, która umie dobrze animować dyskusję, umie też włączać różne środowiska, co w Senacie wydaje się szczególnie ważne, zapraszać do otwartej debaty, włączać także środowiska obywatelskie, umie szukać porozumienia, trzymać wysokie standardy dyskusji, więc jestem przekonana, że jest stworzona do tej roli.

Czy Partia Razem będzie w ogóle popierać ten nowy rząd, który się pewnie w grudniu wyłoni? Od takiego pytania powinienem chyba w ogóle zacząć.

Takie strategiczne decyzje podejmuje u nas Rada Krajowa. (...) Ale myślę, że mamy zobowiązanie wobec wyborców, żeby w Sejmie, który zacznie pracę, była bezpieczna większość. Jestem przekonana, że wszyscy mogą być o to spokojni. Nikt tutaj temu rządowi nie będzie pod tym względem rzucał kłód pod nogi.

Wiadomo, kiedy Rada Krajowa podejmie tę decyzję?

Czekamy. Już po wyborach mieliśmy jedno długie posiedzenie Rady Krajowej, na którym dyskutowaliśmy o kierunkach programowych, co w negocjacjach programowych jest dla nas najważniejsze. Ale nie podejmowaliśmy żadnych wiążących decyzji. Po prostu nie było jeszcze podstaw do tego. My jesteśmy taką partią, która największą wagę przywiązuje do ustaleń programowych, czyli ustaleń kierunkowych, co ten rząd będzie chciał zrobić, bardziej niż do ustaleń personalnych.

Czekamy więc na ostateczny kształt umowy koalicyjnej, żeby na tej podstawie radni i radne z Rady Krajowej mogli odpowiedzialnie podejmować ostateczne decyzje. Ale mam nadzieję, że ta umowa będzie lada chwila. Dzisiaj też spotyka się Zarząd Krajowy i będziemy o tym terminie dyskutować, ale mamy na szczęście taką zdolność organizacyjną, że jesteśmy w stanie te posiedzenia zwoływać w miarę potrzeby i wtedy, kiedy te ostateczne decyzje będzie można odpowiedzialnie podejmować w głosowaniu.

Równolegle Rada Krajowa podejmie decyzję o tym, czy Partia Razem będzie też w klubie razem z Nową Lewicą, jak było w poprzedniej kadencji?

Tak, bo nasz statut jako domyślny tryb przyjmuje to, że posłowie, posłanki, senatorzy, senatorki Partii Razem są w kole bądź klubie Partii Razem. Jeżeli jest rozwiązanie takie, że właśnie mamy stanowić część klubu koalicyjnego, tak jak to było cztery lata temu, to potrzebna jest tutaj decyzja, zgoda Rady Krajowej. Tak głosowaliśmy cztery lata temu, kiedy Partia Razem wchodziła do koalicyjnego klubu Lewicy w Sejmie, i tak będzie się musiało wydarzyć teraz. Oczywiście, to musi się wydarzyć w najbliższych dniach, przed posiedzeniem Sejmu. Mam nadzieję, że wtedy będą mogły zapaść te kluczowe decyzje.