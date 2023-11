Katalończycy już nie są zdrajcami

Oba ugrupowania konkurują zresztą między sobą o to, kto w rokowaniach nad powołaniem nowego rządu zrobi więcej dla sprawy katalońskiej. ER może pochwalić się, że udało jej się przenieść z Madrytu do Barcelony kontrolę nad siecią regionalnych połączeń kolejowych.

Pomysł amnestii wywołuje duży niepokój wśród Hiszpanów – 53 proc. go odrzuca, a tylko 37 proc. popiera. Wielu wskazuje na to, że Sánchez będzie potrzebował wsparcia ugrupowań katalońskich nie tylko teraz, ale w trakcie całej kadencji rządu. A to dla Puigdemonta i Aragonesa stanie się okazją do uzyskania kolejnych koncesji od Madrytu i dalszego osłabiania hiszpańskiego państwa.

Inaczej niż lider JpCat, większość działaczy ER stawiła się przed sądem i została skazana na kary wieloletniego więzienia. Pedro Sánchez, który w poprzedniej kadencji (od 2018 roku) też był premierem, przeforsował jednak zasadnicze skrócenie kar oraz taką reformę kodeksu karnego, która zastępuje przestępstwo „zdrady” znacznie lżejszym przewinieniem „naruszenie porządku publicznego”. To była część szerszej strategii odejścia lidera lewicy od rozprawienia się z katalońskimi nacjonalistami przez swojego konserwatywnego poprzednika Mariano Rajoya na rzecz podjęcia z nim dialogu. To przyniosło efekt: z sondażu powiązanego z władzami regionalnymi w Barcelonie centrum badań społecznych (CIS) wynika, że poparcie dla budowy niezależnego państwa spadło wśród mieszkańców Katalonii do 42 proc., podczas gdy 52 proc. jest temu przeciwna. W czerwcu burmistrzem katalońskiej stolicy został nawet wywodzący się z PSOE Jaume Collboni.

Kilka dni temu na spotkanie z Puigdemontem poleciał do Brukseli jeden z przywódców PSOE. Dał się sfotografować z tym, którego do tej pory uważano za zdrajcę. To poważny sukces lidera JpCat, który uzyskuje w ten sposób poważną legitymizację.

Jednak w rokowaniach z Katalończykami także Sánchez ma poważną kartę przetargową. Upadek rozmów i przedterminowe wybory mogą oznaczać zdobycie większości przez koalicję PP i Vox. To ostatnie ugrupowanie chce wrócić do układu z czasów dyktatury Franco, gdy Hiszpania była krajem scentralizowanym. Lider skrajnej prawicy Santiago Abascal chce więc odebrać gros kompetencji Katalonii. Zarzuca też Sánchezowi, że w poprzedniej kadencji wiele ustaw uchwalił przy wsparciu Bildu, baskijskiego ugrupowania będącego następcą terrorystycznej organizacji ETA i domaga się ich odwołania.

Lider PP Alberto Feijoo nie posuwa się tak daleko, ale zapowiada ponowne zaostrzenie kodeksu karnego przeciwko katalońskim nacjonalistom.