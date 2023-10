Zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry przechodzi w stan spoczynku. W jego ślady pójdą inni?

Z informacji Onetu wynika, że w stan spoczynku mogą przejść wkrótce kolejni prokuratorzy związani z Ziobrą - decyzję taką ma rozważać jeszcze jeden zastępca Ziobry, prokurator Krzysztof Sierak.



Prokurator związany ze Zbigniewem Ziobrą w stanie spoczynku będzie otrzymywać 30 tys. zł miesięcznie?

Jak podaje Onet pozostając w stanie spoczynku prokuratorzy związani z Ziobrą mogą otrzymywać nawet ok. 30 tys. zł miesięcznie.



- Prokurator Przemysław Funiok powrócił w stan spoczynku z dniem 23 października 2023 r. Wniosek o przywrócenie go do stanu spoczynku złożył w tygodniu poprzedzającym powrót do stanu spoczynku – potwierdził Onetowi rzecznik Prokuratory Krajowej, prok. Łukasz Łapczyński.

Funiok trafił do Warszawy prokuratory rejonowej w Częstochowie po tym jak Zbigniew Ziobro został ministrem sprawiedliwości w 2015 roku. Początkowo trafił do wojskowej prokuratury okręgowej w Warszawie, później do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, a ostatecznie został prokuratorem Prokuratury Krajowej.