CDU nie chce mieć czarnoskórego kandydata do parlamentu Saksonii

Dlaczego tak się stało, czy ma to coś wspólnego z kolorem skóry radnego? - Nie chcę publicznie prać brudów. Ten, kto mieszka w Saksonii, wie, jacy tu są ludzie, mam na myśli polityków - wyjaśnia tajemniczo.

Potem dodaje: - CDU wciąż gani Alternatywę dla Niemiec (AfD), mówi, że to rasiści, a samo nie jest lepsze, dowodzi tego to, co ze mną zrobili. Rasizm tkwi też w politykach lokalnej CDU, choć oczywiście nie we wszystkich. Gdy mieszkańcy wybrali mnie do rady miasta, partia była zadowolona, a teraz nagle zwróciła uwagę na kolor mojej skóry i na to, że nie jestem Niemcem - mówi Candido Mahoche.

Niektórym politykom CDU we Freital nie podobał się też „trudno zrozumiały portugalski akcent” Candida Mahoche - napisał tabloid „Bild”. Portugalski jest językiem urzędowym Mozambiku, byłej kolonii portugalskiej.

Lokalny saksoński dziennik „Freie Presse” sugerował, że lokalni politycy CDU podjęli decyzję z obawy, że „raczej konserwatywni wyborcy” z Freital nie zareagowaliby pozytywnie na kandydata o czarnym kolorze skóry.

Przyjechał z Mozambiku do NRD

Candido Mahoche przyjechał do wschodnich Niemiec 40 lat temu z Mozambiku, afrykańskiego sojusznika ówczesnej NRD. Poślubił Niemkę, mają troje dzieci. Długo pracował w lokalnym browarze.