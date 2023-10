Sondaż: Kto powinien być kandydatem nowej większości na premiera?

Wybory parlamentarne z 15 października wygrało PiS, zdobywając 35,38 proc. głosów, co przełożyło się jednak jedynie na 194 mandaty w Sejmie - o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość. Z kolei KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica uzyskały łącznie 248 mandatów i deklarują chęć stworzenia koalicyjnego rządu.



Reklama

Reklama

Donald Tusk z rekomendacją PO na premiera po wyborach

Według nieoficjalnych doniesień prezydent Andrzej Duda, który w przyszłym tygodniu zaprosił na konsultacje do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli komitetów wyborczych, które wprowadziły swoich kandydatów do Sejmu, powierzy misję tworzenia rządu przedstawicielowi PiS, prawdopodobnie Mateuszowi Morawieckiemu. Jeśli jednak PiS nie przekona do wejścia w koalicję Konfederacji i jednej z partii, które deklarują utworzenie rządu z KO, wówczas sformowany przez niego gabinet nie uzyska wotum zaufania. W takim wypadku kandydata na premiera wskaże parlament.



Z sondażu SW Research dla rp.pl, który publikowaliśmy w sobotę wynika, że 56 proc. badanych chciałoby, aby prezydent powierzył misję tworzenia rządu kandydatowi wskazanemu przez KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę.



Donald Tusk, przewodniczący PO uzyskał już rekomendację Platformy Obywatelskiej na stanowisko premiera. Szczegóły dotyczące nowego rządu mają jednak zostać ustalone w ramach negocjacji prowadzonych przez KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę.