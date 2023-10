KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica apelują do prezydenta, by ten od razu - w pierwszym kroku - powierzył misję tworzenia rządu kandydatowi wskazanemu przez te partie, ze względu na to, że dysponują one bezwzględną większością. Prezydent w nadchodzącym tygodniu zaprosił do Pałacu Prezydenckiego, na konsultacje, przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, które wprowadziły posłów do Sejmu - konsultacje ma prowadzić z przedstawicielami każdego komitetu osobno.

Na zwołanie nowego parlamentu prezydent ma 30 dni od dnia wyborów.



Sondaż: 60,4 proc. wyborców do 24 roku życia chce powierzenia misji tworzenia rządu kandydatowi wskazanemu przez KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy komu - ich zdaniem - prezydent powinien powierzyć po wyborze misję tworzenia rządu.



Na tak zadane pytanie 56 proc. badanych odpowiedziało, że prezydent powinien powierzyć tę misję kandydatowi wskazanemu przez KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę.