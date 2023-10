Była zastępczyni RPO eskortowana przez policjantów. Była obok miesięcznicy smoleńskiej

Dr Machińska została doprowadzona do początku budynku uniwersytetu. - Co pomyśleli studenci, widząc swoją wykładowczynię prowadzoną przez policję? Dziwny widok. Pewnie zastanawiali się, co takiego zrobiłam - powiedziała.

Była zastępczyni RPO krytycznie oceniła postawę funkcjonariuszy.

- Policja ma bronić porządku. Tymczasem gros sił policyjnych chroni jedną osobę. W związku z tym część miasta jest kompletnie oddzielona kordonem i jakimiś wozami policyjnymi, jak byśmy mieli stan wojenny. To nienormalne. W którymś momencie służby mundurowe zapłacą za swoje działania. Widać wyraźnie, że są to działania na polecenie polityczne. Jako obywatelka protestuję. Policja ma służyć obywatelom - skomentowała.