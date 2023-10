Prysł miraż bezpieczeństwa, ważny element kampanii PiS

Czytaj więcej Polityka Prof. Czaputowicz: PiS będąc u władzy był bardzo ostrożny w krytykowaniu Rosji Jest trochę inne spojrzenie jeśli się sprawuje władzę i inne – wówczas śmielej się atakuje – jeśli jest się w opozycji. I tak było – kiedy PiS był u władzy to był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o krytykę Rosji - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem prof. Jacek Czaputowicz, były szef MSZ w rządzie PiS.

A jeśli wziąć pod uwagę fakt, że czasy, w których żyjemy, nie należą do najbezpieczniejszych, wydawało się, że strategia PiS musi przynieść mu łatwe zwycięstwo. Bo przecież za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna, zaś – jakby na zamówienie z Nowogrodzkiej – tej wiosny wzmógł się szturm migrantów z Afryki i z Azji na południe Europy. Jakby mało było „szczęścia” Kaczyńskiego, z brutalną siłą odnowił się konflikt izraelsko-palestyński, który dostarczył w ostatnich dniach przerażających obrazów cierpień. Jakby wszystko znów, jak w 2015 roku, zaczęło sprzyjać PiS-owi.

Pomogła afera wizowa

Tusk próbował przeciwdziałać niemal naśladownictwem narracji obozu władzy. Straszył nielegalną imigracją z państw Afryki i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem krajów muzułmańskich. Spoty Platformy, przestrzegające przed tym zagrożeniem, były prawie nieodróżnialne od produkcji wychodzących z Nowogrodzkiej – ciemne twarze imigrantów, tylko mężczyzn, posępna muzyka, atmosfera grozy.

Na pomoc opozycji przyszła afera wizowa, która pozwoliła jej skierować ostrze oskarżenia o sprowadzanie setek tysięcy migrantów w stronę PiS. To nieco osłabiło skutki straszenia tą tematyką ze strony rządu i spowodowało prawdopodobnie konfuzję części wyborców, którzy ostatecznie nie wiedzieli już, kogo obwinić o perspektywę dżihadu w ich miasteczku.

Ale szczęście czasami uśmiecha się nie tylko do PiS. We wtorek dowiedzieliśmy się z „Rzeczpospolitej”, że dzień wcześniej na ręce prezydenta RP złożyli swe dymisje dwaj najważniejsi generałowie polskiej armii. Rzecz bez precedensu. I choć motywy samych zainteresowanych można oceniać różnie (na przykład jako próbę uderzenia w rząd, który uczynił z żołnierzy tło swych partyjnych zagrywek, w najboleśniejszym dla niego momencie), to jedno wydaje się pewne: zaszkodziło to wizerunkowi PiS jako formacji skutecznie dbającej o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Czyli podważyło narrację o tym, że powrót do władzy Tuska oznacza zagrożenie, a trwanie rządów Kaczyńskiego coś wręcz przeciwnego. Ku zaskoczeniu wielu komentatorów, także mnie, kilkanaście dni temu ukazał się na łamach „Rzeczpospolitej” sondaż, z którego wynikało, że ugrupowaniem, które Polacy postrzegają jako najlepiej zapewniające bezpieczeństwo, jest Koalicja Obywatelska. O kilka procent wyprzedziła Zjednoczoną Prawicę, ale myślę, że było to dla liderów tej ostatniej niemiłe zaskoczenie.