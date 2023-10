Afera wizowa. Leszek Miller mówi, że przez Polskę do Europy mogło dostać się wielu terrorystów

Miller zaprzeczył jednak, jakoby to list byłych polskich premierów doprowadził do debaty. Jak dodał debata była pomysłem frakcji Odnowić Europę. - Pomysł francuski, podchwycony przez inne grupy polityczne - zaznaczył.



- To co miałem okazję wczoraj powiedzieć, to to żeby instytucje europejskie potraktowały to poważnie - stwierdził.



Miller przekonywał też, że afera wizowa dotyczy nie nieco ponad dwustu wiz, jak twierdzi rząd, ale raczej "dziesiątków tysięcy osób". - Obraz się rysuje taki, że przed polskimi placówkami zainstalowane były stoiska, gdzie można było kupić wizę poza kolejnością. Do tych stoisk ustawiały się kolejki. Nikt przed wydaniem wizy nie sprawdzał personaliów tych osób. Bardzo możliwe, że na teren Europy mogło dostać się wielu byłych terrorystów lub obecnych terrorystów - stwierdził.



- Wydaje się, że jest wręcz niemożliwe, aby w tej masie ludzkiej nie przeszmuglowano pospolitych przestępców, którzy będą aktywni na terenie UE. Jeśli będą po kolei eliminowani czy chwytani i będą mieli polskie wizy, to wtedy dla Polski zacznie się poważny problem - dodał.



Afera wizowa w Polsce

15 września MSZ opublikowało komunikat, że "w związku z trwającymi ustaleniami w sprawie nieprawidłowości w procesie wydawania wiz minister spraw zagranicznych zdecydował (...) zwolnić ze stanowiska i rozwiązać umowę o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ Jakubem Osajdą".