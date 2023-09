Premier Morawiecki podgrzał kryzys w relacjach polsko-ukraińskich

Cały ten kontekst zachodnim mediom, ale także politykom, jednak zasadniczo umknął. „Financial Times” pisał o największym zagrożeniu dla zachodniej solidarności w sprawie Ukrainy od wybuchu wojny. Niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir uznał, że Polska jest solidarna z Ukrainą „na pół etatu”, podczas gdy jego francuski odpowiednik Marc Fesneau powiedział, że strategia Polski „zagraża globalnemu bezpieczeństwu żywności”.

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich nastąpił w wyjątkowo złym dla Ukraińców momencie. W czwartek Wołodymyr Zełenski poleciał z Nowego Jorku do Waszyngtonu, aby przekonać tak Kongres, jak i Biały Dom do uwolnienia kolejnego pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej o wartości 24 mld dol. Nad Potomakiem rośnie zaś w tej sprawie sceptycyzm z powodu znacznie słabszych niż się spodziewano efektów trwającej od czterech miesięcy ukraińskiej kontrofensywy.

– Chcemy wiedzieć, jaki jest plan na zwycięstwo – powiedział spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy, którego partia, Republikanie, ma większość w izbie niższej Kongresu.

ATACMS-y pod znakiem zapytania

Zdaniem Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej Polska do tej pory przekazała uzbrojenie warte nieco ponad 4 mld dol. To stawia nasz kraj na piątym miejscu pod względem wielkości udzielonej pomocy militarnej. Jednak w przeszłości to właśnie Warszawa decydowała się jako pierwsza na dostarczenie jakościowo nowego uzbrojenia Ukraińcom, dając przykład w szczególności Ameryce i Niemcom, gdzie zawsze żywe były obawy przed „eskalacją” konfliktu z Rosją. Tak było z przekazanymi przez Polskę czołgami i myśliwcami, które po wielu miesiącach utorowały drogę do dostaw F-16, leopardów i abramsów. Teraz w Pentagonie waży się decyzja o przekazaniu Ukrainie wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS, do czego nie garnie się sekretarz obrony Lloyd Austin. Stawia raczej na obronę przeciwlotniczą.