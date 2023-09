Trzaskowski, zanim do nich hipotetycznie przystąpi, będzie musiał podjąć decyzję o kandydowaniu lub nie w Warszawie. Z naszych rozmów wynika, że najprawdopodobniej wystartuje ponownie w Warszawie, by z tej pozycji wystartować (jeśli się to wydarzy) w wyborach w 2025 roku. Wybory samorządowe odbędą się wiosną przyszłego roku.Szymon Hołownia zainteresowany ponownym



Szymon Hołownia nie przestał myśleć o prezydenturze

Po stronie innych partii opozycji – a konkretniej Polski 2050 – pojawia się jeszcze jedno nazwisko. To oczywiście Szymon Hołownia, który już publicznie deklarował – w tym w rozmowie z „Rzeczpospolitą” w ubiegłym roku – że interesuje go ponowny start w wyborach prezydenckich. Ale wiele dla Hołowni i jego środowiska zależy od tego, jaki wynik już 15 października osiągnie komitet Trzecia Droga PSL i Polski 2050 oraz w jakiej formie i w jakim kształcie będzie jego formacja po kolejnych wyborach – samorządowych i europejskich. Co ciekawe, Hołownia w swoich deklaracjach zapowiadał też, że ma pomysł, jak wykorzystać prezydenturę do „zakończenia wojny polsko-polskiej”. Jego deklaracja dotycząca kandydowania jest najbardziej konkretna w tej swoistej prekampanii wyborczej.

Jak wynika z naszych rozmów, Lewica podejmie decyzje o kandydacie lub kandydatce najpewniej jesienią 2024 roku, właśnie po zakończonych wyborach samorządowych i europejskich. Tu najczęściej wspomina się, że Lewica mogłaby postawić na kobietę.

Przed decyzjami są też inne środowiska, w tym Konfederacja, czy też potencjalne nowe siły polityczne. Bo wybory prezydenckie w Polsce – jak to się stało z Kukizem czy Hołownią – często kreowały nowe projekty. Będzie to doskonała okazja do tego, by zmienić układ sił, który wyłoni się po jesiennych wyborach do Sejmu.

Większość naszych informatorów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne będą – niezależnie od wyniku jesiennych – wybory prezydenckie. Zarówno dla PiS, jak i dla obecnej opozycji w Sejmie i poza nim.