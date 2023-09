Nowy sondaż: Kampania przed wyborami coraz brutalniejsza. Polacy obwiniają o to PiS

– Moim zdaniem więcej osób wskazuje PiS ze względu na przewagę tej partii w mediach tradycyjnych. Jeżeli pojawia się wypowiedź polityka partii Kaczyńskiego, to pojawiają się negatywne komentarze. I później te złośliwości się powielają, multiplikują, rozchodzą dalej w szybkim tempie. Zatem ekspozycja tego negatywizmu jest bardzo silna. Gorąca atmosfera z mediów tradycyjnych przenosi się później do mediów społecznościowych – tłumaczy prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. – Stąd być może wyższy poziom wskazań, że PiS jest bardziej odpowiedzialny za negatywną kampanię. Rzeczywiście ta kampania jest brutalna, bo dla wszystkich – może poza Konfederacją, która szykuje się na kolejne wybory – to kampania i wybory o wszystko. Każdy chce mieć władzę lub partycypować we władzy. A to zerojedynkowa gra – dodaje.

Kampania przeniosła się do internetu, co też ma wpływ na jej postrzeganie

A co z internetem jako polem gry, gdzie następuje brutalizacja? – Media społecznościowe w jakimś stopniu przyczyniają się do zwiększenia polaryzacji w polityce. Jedną z głównych przyczyn jest jednak nie internet sam w sobie, a ludzka psychologia – komentuje Mateusz Sabat, szef firmy Big Data 4 Leaders. – W sieciach społecznościowych z różnych powodów bardziej widoczni są użytkownicy o bardziej radykalnych, skrajnych poglądach. Dotyczy to zarówno polityków, jak i komentatorów – kibiców poszczególnych partii. Dominacja radykałów zniechęca „normalnych”, spokojnych użytkowników do wyrażania swoich opinii, a często do aktywnego korzystania z danej platformy. W efekcie internetowa debata polityczna przesuwa się w stronę radykałów. W mojej ocenie to główna przyczyna, ale można temu przeciwdziałać – podkreśla Sabat.