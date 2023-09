Morawiecki: Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników. Mówimy "STOP"

- Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś - powiedział Morawiecki. - My – w przeciwieństwie do naszych poprzedników – nie wahamy się powiedzieć Brukseli: “stop”. Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów, o obronę bezpieczeństwa polskich rodzin i przyszłość polskich rolników.

Morawiecki stwierdził, że Polska, jeden z największych producentów zboża w Europie, nie może pozwolić na to, aby jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki był niszczony przez zaniedbania brukselskich biurokratów.

- Wiemy doskonale, że wielki, międzynarodowy biznes rolny i oligarchowie chcą zarobić kosztem polskiego rolnika. Nie pozwolimy na to. Nie ma na to naszej zgody. Eksport i tranzyt do Afryki i do Azji – tak, rozchwianie polskiego rynku – nie! Ochronimy polskich producentów zbóż, bez względu na to, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska - zapewnił szef polskiego rządu.

Morawiecki przypomniał, że po wybuchu wojny Polacy dla Ukrainy zrobili więcej niż ktokolwiek inny w Europie – humanitarnie, militarnie i politycznie. - Zachowaliśmy się jak trzeba - powiedział, dziękując rodakom.



Bułgaria i Rumunia nie poprą żądania Polski

Spośród pięciu państw, których dotyczyło embargo, z żądań jego przedłużenia zrezygnowała we wtorek Bułgaria. Sofia w ramach solidarności z Ukrainą zezwoli na import ukraińskiego zboża.