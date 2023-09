O. Tadeusz Rydzyk skrytykował Przemysława Czarnka. „Jestem rozczarowany i mówię o tym publicznie”

O. Rydzyk swoje uwagi do Czarnka wygłosił w czasie audycji „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja. Pod koniec programu, w którym gościli czterej przedstawiciele rządu i PiS, w tym minister aktywów państwowych Jacek Sasin, zadzwonił do programu, wyrażając swoje poparcie dla władzy.



- Życzę Polsce, życzę Polakom, żebyśmy wybrali jak najlepszych, żebyśmy myśleli o ojczyźnie. To jest obowiązek katolika. Katolik zawsze powinien kierować się minimum dekalogiem, w ogóle pytać, co na to Chrystus? Katolik, który był świadkiem pontyfikatu Jana Pawła II, (…) powinien pytać, co na to Jan Paweł II, jak on to widzi. On nas uczył, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy polskość - powiedział redemptorysta.

O. Rydzyk: PiS nam nic nie daje

- Ja wiem, na co będę głosował, chyba każdy się domyśli. Nie jakieś małe partyjki, które podskakują - mówił dalej zakonnik, zaznaczając, że „do ludzi z PiS-u też ma zastrzeżenia”. - Nawet do wspaniałych ludzi. Na przykład teraz powiem, że czekamy już chyba prawie rok na zatwierdzenie kierunku lekarskiego u nas. No i nie idzie to. Niby prawica rządzi. Ja osobiście ani zgromadzenie nie mamy tu żadnych korzyści materialnych z tego, co robimy - czy Radio Maryja czy Telewizja Trwam czy inne dzieła. To, że piszą te Onety, „Gazety Wyborcze” czy TVN-y mówią, czy jakieś inne podobne - a tych mediów liberalno-lewicowych jest bardzo dużo, tych polskojęzycznych, tak bym powiedział, ale nie polskich. Piszą bzdury. Tak samo w internecie – kłamstwa, co ten Rydzyk nie dostaje od tego PiS-u. A mówiąc „Rydzyk” to myślą o całym naszym zespole, posługującym w tych mediach. To jest nieprawda. Po prostu to jest kłamstwo, my nie dostajemy nic - przekonywał. - Przeciwko nam oni kłamią nie z tej ziemi, co PiS i tak dalej nam daje. PiS nam nic nie daje - zapewniał.

- Ale przepraszam, że tak przy panach powiem, ale nawet, powiedziałbym, nie zawsze nam to tak idzie, jak innym obywatelom idzie w tych urzędach. Ja bardzo szanuję pana ministra (Przemysława) Czarnka, ale – pierwszy raz to mówię - jestem do pewnego stopnia rozczarowany. Tak długo prosimy o wydział lekarski… Jeżeli robimy błędy jakieś w dokumentach, to niech nam powiedzą. Od czego ma tych dyrektorów? A jak ma tych dyrektorów do niczego, to przegonić to! Przegonić, to nie jest synekura, że będzie sobie siedział. Każdy ma pracować dobrze. My w Radiu Maryja nie trzymamy szkodników czy takich, którzy nam jakoś tak wkładają kij w szprychy - perorował Rydzyk, dodając, że „bardzo zależy” mu na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, której jest założycielem.