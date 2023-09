Olaf Scholz, z opaską na oku, wzywa opozycję do wspólnej walki o "uproszczenie" Niemiec

Scholz nosi opaskę w związku z upadkiem i obrażeniami, jakich doznał w czasie joggingu.



Olaf Scholz prosi o pomoc opozycję

Występując na forum parlamentu Scholz mówił, że jego - niepopularny obecnie - rząd rozpoczął "czynienie Niemiec mniej skomplikowanymi i biurokratycznymi, np. poprzez wprowadzenie ujednoliconych biletów ryczałtowych na regionalne środki transportu publicznego albo zbudowanie pierwszego w Niemczech terminalu do przyjmowania skroplonego gazu w pierwszych miesiącach po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.



Następnie Scholz zaapelował do władz 16 niemieckich landów, lokalnych urzędników i opozycji, by "dołączyli do paktu dla Niemiec, który czyni Niemcy krajem szybszym, bardziej nowoczesnym i bardziej bezpiecznym.



Pomoc rządowi miałaby objąć działania na rzecz przyspieszenia procesów planowania, posunięcia naprzód rekordowo przeciągającej się cyfryzacji kraju i szybszą budowę nowych domów.