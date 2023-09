Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu przed wyborami? „Prawdopodobne”

Ustawy, po wniesieniu poprawek albo odrzuceniu przez Senat, wrócą do Sejmu. Ten ostatni nie ma terminu na rozpatrzenie uchwał Senatu. Co więcej, jeśli nie zrobi tego w przypadku lex Czarnek 3.0 i ustawy o lasach, nie trafią one do kosza, bo jako obywatelskie nie ulegną dyskontynuacji z końcem kadencji.

Sejm starej kadencji może teoretycznie zebrać się nawet po wyborach

Jednak najprawdopodobniej zostaną odrzucone przez Senat, a PiS może nie chcieć zamykać nad nimi prac w tej kadencji w taki właśnie sposób. Poza tym projekt o gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jako rządowy z końcem kadencji trafiłby do kosza.

Dlatego senator KO Marek Borowski zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu uważa za prawdopodobne. – Pani marszałek chyba zbyt optymistycznie pożegnała się z posłami – mówi.

Czy posiedzenie mogłoby stać się istotnym wydarzeniem w kampanii? Zdaniem Borowskiego raczej miałoby charakter techniczny. Podobnie uważa poseł PiS Marek Ast. Ten ostatni twierdzi jednak, że bardziej prawdopodobne jest zwołanie posiedzenia Sejmu starej kadencji już po wyborach. Takie rozwiązanie jest rzadko stosowane, jednak możliwe. Sejm starej kadencji zebrał się np. po wyborach w 2019 roku.

Czy posłowie PiS, którzy dostali słabe miejsca na listach, stawią się na głosowaniach?

– W PiS na pewno trwa dyskusja na temat dodatkowego posiedzenia, bo są ku niemu powody – ocenia poseł KO Jarosław Urbaniak. Jego zdaniem w tej dyskusji na pewno brany jest pod uwagę jeszcze jeden aspekt: czy posłowie PiS, którzy dostali słabe miejsca na listach wyborczych, albo w ogóle z nich wypadli, stawią się na głosowaniach. – Gdyby tuż przed wyborami okazało się, że PiS stracił większość do odrzucenia weta Senatu, byłaby to dla tej partii wizerunkowa katastrofa – zgadza się senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski.