Unia Europejska ma być większa w 2030 roku. „Obietnic trzeba dotrzymywać”

– Ukrainę należy postrzegać jako potencjalne państwo członkowskie, ale chciałbym, aby nie odbyło się to ze szkodą dla Bałkanów Zachodnich – powiedział Edi Rama, premier Albanii,

Brak reform przed kolejnym rozszerzeniem byłby zasadniczym błędem Charles Michel

Michel ma świadomość, że w UE istnieje opór wobec przyjmowania krajów, które nie są w 100 proc. gotowe do członkostwa. Dyplomaci wskazują, że nie pomaga w tym przypadek Polski i Węgier, które spełniły kryteria członkostwa, ale potem doszło w nich do erozji demokracji i praworządności. Ponadto politycy, w tym Emmanuel Macron, wskazują, że UE 35 państw może stać się nieefektywna. Dlatego Michel zapowiada zreformowanie UE.

– Brak reform przed kolejnym rozszerzeniem byłby zasadniczym błędem. Przyłączenie nowych państw członkowskich do UE ma sens wtedy, gdy jest ona skuteczna i dobrze funkcjonuje – stwierdził szef RE.

Ambitny plan Michela nie był konsultowany ani z innymi przywódcami, ani z Komisją Europejską, która odgrywa kluczową rolę w procesie rozszerzenia: to ona prowadzi negocjacje i rekomenduje zamykanie kolejnych rozdziałów. – Nie koncentrujemy się na dacie, ale na ścisłej współpracy z krajami kandydackimi, żeby były gotowe do wejścia do UE – powiedziała rzeczniczka KE Dana Spinant.