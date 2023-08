- Jeśli liczymy miejsca 1-3 to u nas jest 40 proc. kobiet - dodał.

Hołownia mówił też, że przy układaniu list stosowano zasadę "jak najwięcej kobiet".

- My jesteśmy młodym ruchem i to jest dla nas też potężny sprawdzian. Cieszę się, że go zdaliśmy. Jestem przekonany, że to są bardzo fajni ludzie, bardzo fajne listy - mówił też lider Polski 2050, który podkreślił, że jego formacja była w stanie przedstawić 460 kandydatów na posłów.

O swoim starcie z Białegostoku Hołownia mówił, że "nie chciał brać udziału w MMA liderów" (jedynką Trzeciej Drogi w Warszawie ma być Michał Kobosko, wiceprezes Polski 2050. - Tu jest MMA liderów, jakie to jest traktowanie warszawiaków. Warszawiacy też chcieliby usłyszeć co ten poseł lokalnie ma do zaproponowania - wyjaśnił.

Michał Kołodziejczak na listach KO w Koninie. Szymon Hołownia: Hennig-Kloska będzie mieć lepszy wynik

Lider Polski 2050 był też pytany czy Trzecia Droga nie zamierza zmienić "jedynki" w okręgu konińsko-gnieźnieński, po tym jak okazało się, że z list KO będzie tam startował Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.