Japonia zacznie wypuszczać do oceanu radioaktywną wodę z Fukushimy

Mimo to niektórzy sąsiedzi Japonii wyrażają sceptycyzm co do tego czy plan Japonii jest bezpieczny. Najostrzej krytykuje Tokio Pekin. Szef MSZ Chin, Wang Wenbin, mówił w lipcu, że Japonia postępuje samolubnie i arogancko nie konsultując zrzutu wody z Fukushimy ze społecznością międzynarodową.

Chiny zakazały importu owoców morza z 10 japońskich prefektur, w tym z Fukushimy i Tokio. Owoce morza z innych prefektur mogą trafiać do Chin, ale muszą przechodzić testy dowodzące, że nie są radioaktywne.



Przeciwko planom Japonii protestują też aktywiści z Korei Południowej, chociaż władze w Seulu podkreślają, że ich własne analizy wskazują, iż zrzut wody z elektrowni w Fukushimie do oceanu spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.

Spuszczona do Pacyfiku woda będzie zawierać radioaktywny tryt

Japonia utrzymuje, że woda, przed spuszczeniem do oceanu, zostanie przefiltrowana, by usunąć z niej większość pierwiastków radioaktywnych z wyjątkiem trytu, izotopu wodoru, który jest trudny do oddzielenia od wody. Uzdatniona woda zostanie następnie rozcieńczona, tak aby zmniejszyć jej nasycenie trytem, zanim zostanie wypuszczona do Pacyfiku.

Spuszczana do Pacyfiku woda z elektrowni w Fukushimie była używana do chłodzenia reaktorów po stopieniu się prętów paliwowych w następstwie katastrofalnych skutków tsunami, które nawiedziło wschodnie wybrzeże Japonii w 2011 roku.