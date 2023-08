Wojciechowski podkreślił również podczas rozmowy, że na polskiej wsi są poważne problemy, które wymagają rozwiązania. - Jesteśmy w sytuacji niesłychanie trudnej, po wielkim kryzysie spowodowanym przez COVID oraz rosyjską agresję na Ukrainę. Wymaga to bardzo poważnej rozmowy. I cieszę się, że w Polsce są partnerzy do takiej rozmowy - powiedział. - Podejmujemy decyzje bardzo trudne w tych kryzysowych warunkach. Wracając jednak do Michała Kołodziejczaka, nie jest to partner, z którym można na ten temat poważnie debatować - dodał komisarz UE ds. rolnictwa.