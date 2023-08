Marianna Schreiber wyrzucona z własnej partii

Koniunkturalnie zmieniała poglądy

Była partia Schreiber ma jej też za złe „wielokrotne, koniunkturalne zmiany poglądów”, co ma „dezinformować i zniechęcać potencjalnych przyszłych członków”. Informuje też, że żona ministra chciała zareagować na wyrzucenie z partii i wycofać złożone listy podpisów poparcia, jednak „sąd nie przychylił się do tego wniosku”.

Co na to Schreiber? Po tym, gdy poprosiliśmy ją o komentarz, zamieściła w internecie oświadczenie. Napisała, że partię zarejestrowano po wycofaniu wniosku o rejestrację, a ona nawet nie zna członków zarządu.

– To nieprawda. Osobiście organizowałem wiele przedsięwzięć powstającej partii, a pani Marianna doskonale mnie zna, podobnie jak inne osoby z zarządu. Byliśmy przecież nawet na jej przysiędze wojskowej – mówi nam wiceszef partii Mam Dość 2023 Sylwester Zacheja.

Inspirowana przez PiS?

Chodzi o to, że na początku roku Schreiber odbyła dobrowolną służbę wojskową, co szczegółowo relacjonowała w internecie. Podejmowała też wiele innych działań, które można tłumaczyć chęcią przyciągnięcia uwagi mediów. Wiele z nich budziło kontrowersje. Jeszcze jako osoba nieznana zasłynęła z homofobicznego wpisu na Twitterze. Mimo to jako założycielka partii wykupiła platformę na Paradzie Równości, na której wystąpiła w tęczowym żakiecie. Przedstawiała się jako osoba będąca w opozycji do PiS, jednak z czasem wróciła do prezentowania konserwatywnych poglądów, sprzyjających partii rządzącej. Z tego względu w przestrzeni publicznej często pojawiały się pytania, czy to, co robi, nie jest inspirowane przez PiS.

Sylwester Zacheja mówi, że po wykluczeniu Schreiber partia będzie chciała zmienić nazwę. – W ugrupowaniu jest grupa osób, która działa od samego początku i chce działać dalej. Jest już za późno na rejestrację komitetu wyborczego, chcemy się więc skupić na budowie struktur i tworzeniu naszego programu – zapowiada.