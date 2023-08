Ks. Sowa: Musimy rozstać się z myśleniem o Kościele masowym

Ks. Sowa został zapytany o to, czy fakt, że wybory parlamentarne zbiegają się z Dniem Papieskim, pomoże jakiejś partii.

Ksiądz Kazimierz Sowa: Wybory w Dzień Papieski? Bez decydującego znaczenia

- Myślę, że nie wzmocni to żadnego z ugrupowań partyjnych. Dzień papieski może być wykorzystywany jako kolejny punkt referendalny. Będzie to asumpt do dyskusji o miejscu i relacjach państwa w stosunku do Kościoła. Jest to próba zaprzęgnięcia tematyki kościelnej i papieskiej od kampanii wyborczej. Ale chyba nieudana, bo temat stał się balonikiem, który szybko pękł. Nie sądzę, żeby miało to decydujące znaczenie w wyborach. Moment narodowego religijnego wzmożenia to już przeszłość - stwierdził publicysta.

- Mam nadzieję, że Kościół w ogóle nie będzie się angażował w wybory parlamentarne - dodał.

Ludzie dziś bardziej traktują swoją wiarę osobiście i prywatnie Ks. Kazimierz Sowa, publicysta, dziennikarz

Duchowny odniósł się także do spadku liczby wiernych w polskim Kościele.