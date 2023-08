Michał Kołodziejczak ujawnia szczegóły rozmów z Donaldem Tuskiem

Kołodziejczak: Żadnych słów się nie wypieram

Michał Kołodziejczak był o swoje wypowiedzi pytany w środę wieczorem w Polsat News. - Nie połykam własnego języka. Żadnych słów się nie wypieram - zadeklarował. - Idziemy do przodu. Co było, to było - dodał. - Żadnych słów nie cofam. Były trudne czasy i to jest fakt, że Polacy wyjeżdżali za granicę. Tego nie cofniemy i nie będę bał się mówić o tym, że takie słowa mówiłem - kontynuował.

- Wiem, że to, co mówiłem, to mówiłem. Dzisiaj umawiamy się z Koalicją Obywatelską i z Donaldem Tuskiem, że idziemy po Polskę, którą wszyscy kochamy - powiedział.

Kołodziejczak przekonywał, że "można podziwiać" drogę, którą przeszła Agrounia i że to "pewien przykład, jak politycy dojrzewają".

Rozmowy Koalicji Obywatelskiej z Agrounią

Lider Agrounii był w Polsat News pytany, która strona zapoczątkowała umowę między kierowanym przez niego ruchem a Koalicją Obywatelską. - Nie będę ujawniał kto do kogo przyszedł. Na to się umówiliśmy - powiedział.