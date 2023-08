Debata Donald Tusk-Jarosław Kaczyński: Sytuacja w 2023 jak w 2007

Do najsłynniejszej w ostatnich latach debaty przed wyborami parlamentarnymi doszło w 2007 roku, kiedy Donald Tusk zmierzył się w debacie z Jarosławem Kaczyńskim. Większość obserwatorów tamtej debaty uznało, że wygrał ją Tusk co miało przyczynić się do wyborczego zwycięstwa Platformy Obywatelskiej w przedterminowych wyborach parlamentarnych w tamtym roku.

Po 2007 roku przed żadnymi kolejnymi wyborami nie doszło do debaty liderów dwóch największych ugrupowań na polskiej scenie politycznej.

Przed wyborami zaplanowanymi na jesień 2023 roku sytuacja na scenie politycznej wygląda podobnie jak w 2007 - liderem PiS jest Jarosław Kaczyński, a liderem PO - Donald Tusk. Kaczyński - jak wtedy - jest liderem partii rządzącej, a Tusk - liderem największej partii opozycyjnej.

W grudniu 2022 roku Kaczyński na antenie Radia Plus nie wykluczył możliwości stanięcia do debaty z Tuskiem.

- Jeżeli to będzie debata w uczciwych warunkach i jednocześnie, jeżeli przedtem Donald Tusk da jakieś sygnały, że to nie będzie z jego strony obrzucanie wyzwiskami, czy pogróżki, że nie będzie szedł tym tropem, którym idzie dotychczas, to tak - stwierdził prezes PiS.