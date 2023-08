Trump oskarżony z tego samego paragrafu co mafiosi

Na nagraniu z 6 stycznia 2021 r. można usłyszeć, jak odchodzący prezydent rozmawia z sekretarzem stanu Georgia Bradem Raffenspergerem.

Reklama

– Nie ma nic złego w tym, że przeprowadzimy ponowne liczenie głosów. Potrzebujemy 11 780 (dodatkowych) głosów, bo wygraliśmy w tym stanie – mówi Trump.

Czytaj więcej Przestępczość Donald Trump ponownie oskarżony. Tym razem w stanie Georgia Sąd w Georgii oskarżył Donalda Trumpa o próbę nielegalnego obalenia wyniku wyborów w tym stanie w 2020 roku.

– Panie prezydencie, pańskie dane są nieprawidłowe – broni się urzędnik.

Grupa oskarżonych, w skład których wchodzi m.in. adwokat Trumpa i były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani oraz były szef administracji Białego Domu Mark Meadows, ma być sądzona z tego samego paragrafu, któremu podlegali szefowie gangów mafijnych. Grozi za to kara do 20 lat więzienia i 250 tys. dol. grzywny, choć oskarżeni mogą dojść do porozumienia z prokuratorem, aby złagodzić wyrok.