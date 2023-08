Kaczyński o mrówce i słoniu

Jarosław Kaczyński przyznał, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią aniołów.

Zdarza się bowiem, że jej członkowie robią rzeczy, które bywają przedmiotem śledztwa czy wyroków.



- Chociaż to co oni wyczyniali to jak mrówka do słonia. Ja nie przeczę, że ta mrówka istnieje, ale po drugiej stronie jest indyjski czterotonowy słoń - powiedział Kaczyński.