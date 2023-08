Oni domagają się, by prywatyzowano wszystko, porty, domagają się niekiedy, w pewnych wypowiedziach, być może bardziej prywatnych, ale upublicznianych, prywatyzacji nawet więzień. To jest obsesja - mówił Jarosław Kaczyński w oświadczeniu odnoszącym się do zaprezentowanego wcześniej pytania, jakie PiS chce zadać w referendum.