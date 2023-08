Miller był następnie pytany o pytanie referedalne, które PiS już ujawnił. W piątek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nagranie, z którego wynika, że pierwsze pytanie w referendum będzie brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?".



- Jak pan pamięta takie przedsiębiorstwa jak Lotos nie zostały sprzedane przez wiele, wiele lat tylko dopiero teraz, za czasów rządów PiS-u. To brzmi całkowicie dziwacznie, że PiS pyta o zgodę na wyprzedaż majątku narodowego w sytuacji, w której takie srebra rodowe jak Lotos czy część akcji Rafinerii Gdańskiej zostały sprzedane - zauważył były premier.

Apeluję do wszystkich ludzi, którzy wiedzą na czym ta sztuczka PiS-u polega, aby nie brali udziału w referendum Leszek Miller, były premier

Miller był też pytany czy referendum może wzmocnić PiS w wyborach.

- Ja pamiętam jak Andrzej Duda zaproponował referendum o nowej konstytucji i tam chciał zadać 15 pytań i PiS go wyśmiał, ale PiS idzie tą samą drogą. To jest robione tylko po to, aby wydać dodatkowe pieniądze, które pewnie znowu trafią do kieszeni tych wypasionych ludzi PiS-u, a po drugie, aby mobilizować tylko własny elektorat, bo tylko własny elektorat może się na to nabrać - odparł.

- Wybory na pewno nie będą uczciwe ze względu na przewagę obozu rządzącego i to przewagę, którą widzimy codziennie. Pomysł referendum jest kolejnym elementem tej przewagi - mówił jednocześnie.