Suwerenna Polska i PiS. Razem czy osobno?

Co odrzucenie sprawozdań oznaczałoby dla obu partii? Jeśli ich członkowie wystartują z list PiS, w praktyce nic. Co innego, jeśli Suwerenna Polska pójdzie do wyborów sama. Jeśli wywalczy subwencję z budżetu, to ją straci.

Który wariant startu jest bardziej prawdopodobny? – Konwencja Zjednoczonej Prawicy pod koniec czerwca w Bogatyni pokazała jedność. Zjednoczona Prawica to gwarancja bezpieczeństwa Polski. Startujemy razem – mówi Michał Woś.

Również z naszych rozmów wynika, że ten wariant jest najbardziej prawdopodobny. Jednak jeden z naszych rozmówców zastrzega: – Nie jest tajemnicą, że Jarosław Kaczyński wolałby nie wpisać niektórych ludzi Ziobry na listy wyborcze. Tak naprawdę wszystko będzie pewne dopiero w dniu ich rejestracji.