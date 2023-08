Niemiecka prasa o skrajnej prawicy: „UE musi umrzeć…”

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2024 roku chodzi o najwyższą stawkę. W całej Europie prawicowi radykałowie są na fali wznoszącej. Wykuwają na szczeblu krajowym koalicje z konserwatystami, a i w Brukseli ma powstać wielki obóz całej prawicy – ostrzega niemiecki politolog.

Odnosząc się do aktualnego układu sił w PE, autor wyjaśnia, że 70procentowa większość wspiera szefową KE Ursulę von der Leyen. Natomiast europejscy „patrioci”, do których należy kierowana przez PiS frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) oraz frakcja Tożsamość i Demokracja (ID), dążą do obalenia von der Leyen.

Czy powstanie wielki obóz prawicy?

Ważną rolę na prawym skrzydle odgrywa Fidesz Viktora Orbana, choć to ugrupowanie nie należy do żadnej frakcji w PE. Celem Orbana jest „homofobiczna i wroga wobec imigrantów” Europa ojczyzn, która odłączy się od Ameryki i zbliży do Rosji. Zdaniem Leggewie, chodzi o realizację planu Putina – osłabienia i podzielenia UE.

Politolog ostrzega przed powstaniem „wielkiego obozu” prawicy, w którym reprezentowane byłyby nie tylko obie prawicowe frakcje EKR i ID, ale także chadecka Europejska Partia Ludowa. Leggewie zastrzega, że powstanie „Międzynarodówki Nacjonalistów” nie będzie łatwe. Podczas gdy Le Pen i Georgia Meloni nie chcą wychodzić z UE i akceptują euro, faktyczny szef AfD Bjoern Hoecke uderza w dramatyczne tony – „UE musi umrzeć, aby Europa mogła żyć”.

Leggewie uważa, że wbrew opiniom dominującym w mediach społecznościowych, zwycięstwo europejskiej prawicy w wyborach do PE można powstrzymać. Jego zdaniem, o wyniku wyborów zdecydują młodzi wyborcy w wieku od 18 do 30 lat. „Jeżeli dadzą się zarazić ksenofobią, to zostaną w dniu wyborów w domu, ponieważ nie mają zasadniczo zaufania do zawodowych polityków. Ale mogą też zawalczyć o wolną i demokratyczną Europę” – pisze niemiecki politolog. „Jeszcze Bruksela nie zginęła” – podsumowuje Leggewie swój komentarz w „Tageszeitung”.