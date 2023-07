Sondaż: Kto odpowiada za problem nielegalnych wysypisk? Najczęściej wskazywano rząd PiS

W lipcu pod Zieloną Górą spłonęła hala pełna toksycznych odpadów chemicznych. Z pożarem walczyło ok. 200 strażaków.

Do zapalenia się hali z toksycznymi odpadami doszło w sobotę w miejscowości Przylep koło Zielonej Góry. Nad płonącym budynkiem unosił się gęsty, czarny dym, co jakiś czas dochodziło do niekontrolowanych wybuchów. Straż pożarna apelowała do okolicznych mieszkańców o niewychodzenie z domów i szczelne zamykanie okien.

Składowiska niebezpiecznych odpadów, czyli tykające bomby ekologiczne muszą zniknąć, ale gminy nie mają pieniędzy na ich wywóz.