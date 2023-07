Przesłuchanie byłego oficera Sił Powietrznych w sprawie UFO: USA posiadają "nieludzkie" szczątki

Komisja w Izbie Reprezentantów zwołała przesłuchanie w sprawie UFO, ponieważ politycy, którzy nalegali na przesłuchanie, wzywają rząd do bardziej otwartego podejścia do niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych.

- Jeśli UAP (Niezidentyfikowane Zjawiska Lotnicze - red.) to obce drony, to jest to pilny problem bezpieczeństwa narodowego. Jeśli jest to coś innego, jest to kwestia dla nauki. W obu przypadkach niezidentyfikowane obiekty stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów - powiedział Ryan Graves, były pilot marynarki wojennej, który obecnie prowadzi Americans for Safe Aerospace, grupę, którą założył, aby zachęcić pilotów do zgłaszania incydentów związanych z UAP.

Rząd określa niewyjaśnione obserwacje jako UAP i opublikował raporty dotyczące tych przypadków w ostatnich latach. Niektóre z nich nadal nie zostały wyjaśnione, podczas gdy inne zostały przypisane balonom, a także dronom, ptakom, zjawiskom pogodowym lub unoszącym się w powietrzu śmieciom, takim jak plastikowe torby.

Graves i David Fravor, emerytowany dowódca Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, zeznawali o własnych obserwacjach UAP podczas służby wojskowej. David Grusch, były oficer wywiadu Sił Powietrznych, twierdził, że rząd ukrył swoje badania nad niezidentyfikowanymi obserwacjami, a obserwowane przypadki były zgłaszane wywiadowi.