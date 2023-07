Finanse partii politycznych. Ich jawność jest pełna dziur

Opozycja tłumaczy, że jawne rejestry stały się narzędziem weryfikacji „poprawności politycznej” firm. – Jestem za transparentnością, ale my nie żyjemy w normalnym państwie. Spotykamy się z firmami, które mówią: „przepraszam, nie wezmę od was tego zlecenia, bo jak to wyjdzie, to stracę kontrakt z rządowym podmiotem, będę miał kłopoty” – wyjaśnia Jan Grabiec, rzecznik PO.

Próg jawności wpłat osób fizycznych

Obraz rzeczywistości finansowej zaciemnia niepodawanie wpłat osób fizycznych poniżej 10 tys. zł na osobę rocznie. Taki próg wpisano w ustawie o partiach politycznych. – Badając rejestry, zauważyłem, że w ciągu roku partie zreflektowały się, że nie muszą podawać kwot poniżej tego progu, i usunęły dane. To nic innego jak legalny zamysł obchodzenia jawności wpłat – wskazuje Krakowiak.

Czytaj więcej Opinie Prawne Tomasz Pietryga: Fasadowa jawność partyjnych finansów Tylko presja społeczna może zmusić polityków do refleksji, że finanse partyjne nie są ich prywatną sprawą.

– Słyszymy od ludzi: „chętnie bym was wsparł, ale tu, gdzie mieszkam, nie dadzą mi żyć”, więc proszę się nie dziwić, że nie każdy chce wisieć w rejestrze, by nie być piętnowany i nie mieć kłopotów – wyjaśnia Grabiec.

PiS też korzysta z tej możliwości, ale kilkudziesięciotysięczne wpłaty swoich nominatów w spółkach Skarbu Państwa musiał ujawnić, co wzbudziło wiele emocji i komentarzy.