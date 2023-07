Pilne spotkanie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z ogromnym pożarem pod Zieloną Górą, gdzie w miejscowości Przylep w sobotę zapaliła się hala pełna toksycznych odpadów chemicznych. Nad płonącym budynkiem unosi się gęsty, czarny dym, co jakiś czas dochodzi do niekontrolowanych wybuchów. Straż Pożarna zaapelowała do okolicznych mieszkańców o niewychodzenie z domów i szczelne zamykanie okien.

Walka z pożarem trwa od wielu godzin. Z żywiołem walczy ponad 40 zastępów straży pożarnej, w akcji biorą także udział dwa samoloty, które zrzucają środek gaśniczy. Na miejsce pożaru zostali skierowani żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz wojskowi strażacy.

"Sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę kieruje działaniami na miejscu. Monitorowane jest powietrze pod kątem obecności niebezpiecznych dla ludzi substancji, przeprowadzono już serię pomiarów, które będą kontynuowane. Do tej pory nie wykazały przekroczeń norm" - napisał na Twitterze premier.