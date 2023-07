Anna Maria Siarkowska wystartuje do Sejmu z list Konfederacji

O decyzji poinformowano na konferencji prasowej w Sejmie.

Reklama

Skarbnik Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego Michał Wawer mówił, że w tej kadencji Sejmu Anna Maria Siarkowska dała się poznać jako posłanka uczciwa, ideowa i potrafiąca sprzeciwić się partyjnej dyscyplinie, "gdy chodziło o sprawy najwyższej wagi". Ocenił, że pod tym względem Siarkowska była jedną z nielicznych takich osób "w klubie rządzącym".

Posłanka Anna Maria Siarkowska zaproszona do startu z list Konfederacji

- Poseł Siarkowska głosowała wbrew instrukcjom klubu PiS, razem z Konfederacją w takich sprawach jak "piątka dla zwierząt", "lex Hoc" i inne ustawy wprowadzające segregację sanitarną, a w ostatnim czasie obłudne przepisy dotyczące tzw. komisji do badania rosyjskich wpływów - powiedział skarbnik Konfederacji.

Czytaj więcej Polityka Syn prezesa NIK Jakub Banaś kandydatem Konfederacji. Mentzen: Chcemy rozliczyć PiS Współlider Konfederacji Sławomir Mentzen oraz Jakub Banaś, syn prezesa NIK Mariana Banasia, wystartują w wyborach do Sejmu z pierwszych miejsc listy Konfederacji w okręgu warszawskim.

Michał Wawer poinformował, że w ostatnią środę Rada Liderów Konfederacji podjęła jednomyślną decyzję o zaproszeniu Anny Marii Siarkowskiej do koła poselskiego Konfederacji. - Pani poseł to zaproszenie przyjęła, dołącza dzisiaj do naszego koła. Otrzymała także zaproszenie do startu z numeru drugiego na siedleckiej liście wyborczej do Sejmu oraz - zupełnie niezależnie od tego - otrzymała zaproszenie do zapisania się do Ruchu Narodowego - przekazał polityk.