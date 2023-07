Czy wtedy Karczewski mówi, że jest to wina Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i lidera Suwerennej Polski?



- Nie, ja mówię, że jest to niezwykle trudny obszar. Kiedyś rozmawiałem z przewodniczącym parlamentu Węgier. On powiedział, że wymiar sprawiedliwości jest najtrudniejszy do reformowania. Ja nie wierzyłem. Myślałem, że to jest bardzo proste - kilkoma ruchami przez kilka lat można wymiar sprawiedliwości uzdrowić, spowodować, że będzie normalny. Są rażąco niesprawiedliwe wyroki, długie procesy. To Polaków dotyka - mówił.



- Jako lekarza Polacy pytają mnie o przyszłość służby zdrowia - kontynuował dodając, że Polacy zauważają co udało się rządowi w tym zakresie zrobić.

Senator PiS: Mamy wizję, chcemy rządzić

A może PiS, jak mówił Grzegorz Schetyna, jest w fazie schyłkowej i "nie ma przestrzeni do odzyskania poparcia" na poziomie ponad 40 proc.?

- Zmienimy przeświadczenie niektórych. Chcemy dłużej rządzić. Tak wiele rzeczy zrobiliśmy dobrych, o których nie sposób nawet w długim wywodzie powiedzieć. Chcemy to kontynuować. Mamy pomysł na Polskę - odparł. - Mamy lidera, który nie pozwala na wiele, jest bardzo zdecydowany i bardzo stanowczy, i to też jest nasz wielki atut. Nasz lider ma swoją wizję, którą wypracowaliśmy wspólnie. PO sięga po produkty czekoladopodobne. My wprowadzamy 30 tys. kwotę wolną od podatku, wychodzi Donald Tusk i mówi 60 tys. zł. Jak mówimy kredyty 2 proc., wychodzi Tusk mówi 0 proc.- przekonywał Karczewski.