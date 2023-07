Michał Moskal, pupil prezesa Kaczyńskiego, znowu awansuje

Koniec maja. W sztabie PO trwają ostatnie przygotowania do marszu 4 czerwca w Warszawie. Potencjalnych uczestników stara się zniechęcić PiS, ale robi to w najgorszym możliwym stylu. Publikuje spot z kadrami z obozu Auschwitz-Birkenau, który nadchodzący marsz łączy z ludobójstwem. Powodem jest opublikowany wcześniej wpis Tomasza Lisa na Twitterze: „znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora”. Choć Lis tłumaczył, że pisząc o „komorze”, miał na myśli celę, zdaniem autorów spotu chce on zagazować polityków PiS, co stawia pod znakiem zapytania cały nadchodzący marsz popierany przez publicystę.

Spot wywołał oburzenie, a Muzeum Auschwitz-Birkenau napisało o „zepsuciu debaty publicznej”. Pomysłodawcy nie spadł jednak włos z głowy. Wręcz przeciwnie, właśnie objął wpływowe stanowisko – szefa gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS 21 czerwca, po rocznej przerwie, wrócił do rządu na stanowisko wicepremiera. Już 30 czerwca skompletował swój gabinet, w którym zatrudnił tylko jedną osobę – szefa gabinetu Michała Moskala.

Michał Moskal - nowa „pani Basia”

Czytaj więcej Komentarze Dlaczego Jarosław Kaczyński postawił na Joachima Brudzińskiego Joachim Brudziński wchodzi do sztabu wyborczego PiS, partii, która jest głęboko skonfliktowana wewnętrznie. Po ośmiu latach rządów znalazła się w głębokim strukturalnym kryzysie, którego powołanie następcy Tomasza Poręby nie rozwiąże.

Ten ostatni, choć w maju skończył raptem 29 lat, uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych osób w PiS. Jest szefem partyjnej młodzieżówki Forum Młodych PiS, a przede wszystkim dyrektorem biura prezydialnego PiS, czyli zastępcą słynnej „pani Basi”. Szefem gabinetu politycznego Kaczyńskiego był już podczas wcześniejszego pełnienia funkcji wicepremiera przez prezesa PiS. Oznacza to, że to on w dużej mierze odpowiada za to, kto i kiedy dostąpi zaszczytu spotkania z prezesem. Sam ma zaś niemal nieograniczony dostęp do jego ucha.