W rozmowie z RMF FM Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, odniósł się do kwestii relokacji uchodźców. - Lewica w kampanii nie będzie igrała z ksenofobią. To jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Hipokryzję PiS-u należy piętnować, błędy robione przez rząd należy piętnować. Ja ostrzegam przed igraniem z ksenofobią, bo kilka partii centroprawicowych w Europie Zachodniej tego próbowało i zawsze zyskiwała brunatna, skrajna prawica - powiedział polityk.

Adrian Zandberg: Rząd nie prowadzi polityki integracyjnej

Jak zaznaczył Zandberg, „w Polsce nie jest potrzebne zarządzanie strachem, a stworzenie polityki migracyjnej”. Zapytany o to, czy potrzebujemy migrantów ekonomicznych, Zandberg stwierdził, że "to się po prostu dzieje”. - Są zawody, w których jest w Polsce deficyt pracowników, to jest fakt. Powinniśmy prowadzić politykę integracyjną. Nie mamy w Polsce tylko i wyłącznie migrantów z Ukrainy. Mamy ludzi z Indii, z Azji Południowej, to się po prostu dzieje, wie to każdy, kto wsiądzie do taksówki w Warszawie - stwierdził. - Rząd nie prowadzi polityki integracyjnej, to jest podstawowy błąd. Nauka języka, wiedza o Polsce, orientacja w naszych realiach kulturowych – od tego będzie zależało, czy polska polityka integracyjna odniesie sukces czy porażkę. Na razie idzie na porażkę - dodał.

Polityk odniósł się także do słów wiceministra MSWiA Błażeja Pobożnego, który powiedział, że nie jest konieczne prowadzenie polityki integracyjnej, gdyż do Polski imigranci przyjeżdżają jedynie na czasowe kontrakty. - To są złudzenia. Dokładnie to samo, co mówi minister Poboży, mówili politycy we Francji, że problemy rozwiązują się same. Ta sama historia w Niemczech. Ci ludzie, którzy do Polski przyjechali, część z nich pojedzie dalej, część z nich wróci, a część z nich zostanie. Ich dzieciaki pójdą tu do szkoły, ich rodzice będą się starzeć, będą trafiali do polskich szpitali i instytucji opiekuńczych. Polska musi się na to przygotować - powiedział Adrian Zandberg.