Duże koszty egipskiej kontrrewolucji

Rozprawa była brutalna

Dziesięć lat temu to Sisi, wówczas szef Najwyższej Rady Sił Zbrojnych, rozprawił się ze zwycięzcami rewolucji, która na początku 2011 r. obaliła dyktatora Hosniego Mubaraka.

3 lipca 2013 r. pozbawił władzy pochodzącego z demokratycznego wyboru prezydenta Mohameda Mursiego. I rozpoczął niszczenie Bractwa Muzułmańskiego, najważniejszej i najstarszej organizacji islamistycznej w świecie sunnickim. Łączącej szerzenie konserwatywnej, wrogiej Zachodowi religijności z działalnością charytatywną wśród biednych i wykluczonych. W krótkim okresie, gdy Egipcjanie mogli w wyborach wyrazić swoje poglądy, to Bractwo okazało się bowiem organizacją im najbliższą.

Tego armia i egipski establishment nie zamierzały tolerować. Rozprawa była brutalna. I rozciągnięta w czasie. Wyłoniła się z niej dyktatura bardziej opresyjna niż w epoce Mubaraka.

Zanim 3 lipca 2013 r. doszło do obalenia islamistycznego prezydenta, czyli do wojskowego zamachu stanu (tej nazwy jednak na Zachodzie raczej unikano), przez kraj przetoczyły się wielkie demonstracje. Przeciwnicy Bractwa mówili nawet o 20 milionach uczestników w całym kraju. Nawet ponad 20 milionów osób (w około 90-milionowym wówczas kraju, teraz ma co najmniej 105 milionów mieszkańców) miało się też podpisać pod żądaniem ustąpienia Mursiego. Oskarżano go o przywłaszczenie sobie władzy równej faraonom, o sianie terroru, spiskowanie z obcymi siłami.

I o nieudolność. Bractwo Muzułmańskie i wywodzący się z niego prezydent Mursi nie radzili sobie z gospodarką, nie mieli doświadczenia. A na dodatek wojsko i świeckie elity, kontrolujące jej znaczną część, wkładały kij w szprychy (gdy Bracia byli u władzy, paliwa na stacjach benzynowych brakowało, gdy ich obalono, nagle się pojawiło).