"Chodzi o to, żeby Mateusz Morawiecki nie urósł w siłę"

Były premier mówił także o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu. - Kaczyński od wielu miesięcy był zmuszany przez tzw. zakon PC, czyli przez tych najstarszych swoich druhów – Suskich i tym podobne – żeby jeździł po Polsce, żeby to on ogłaszał program PiS-u na wybory i żeby został wicepremierem i trochę "zmniejszył" Morawieckiego - wyjaśniał. Marcinkiewicz. - Było pytanie: jeśli PiS wygra, to kto wygra te wybory, albo kto będzie twarzą PiS-u. On robi wszystko, żeby tą twarzą nie był Morawiecki - dodał. - Chodzi o to, żeby Morawiecki nie urósł w siłę i nie stał się następcą Jarosława Kaczyńskiego, bo oni przestaną być świętymi krowami w PiS-ie - zaznaczył.

Polityk zapytany został, kto jest konkurentem Mateusza Morawieckiego do przejęcia przywództwa w PiS. Zdaniem byłego premiera mogą być to Beata Szydło, Joachim Brudziński i Mariusz Błaszczak.