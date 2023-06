Sondaż: Andrzej Duda z największym zaufaniem Polaków. W braku zaufania Przemysław Czarnek ściga Zbigniewa Ziobrę

Na czele rankingu zaufania, tak jak w maju, znalazł się Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 38,4 proc. osób uczestniczących w sondażu (w tym 22 proc. zdecydowanie, 16,4 proc. raczej). Oznacza to spadek o 4,8 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z maja. Głowa państwa wyprzedziła premiera Mateusza Morawieckiego (ufa mu łącznie 37,1 proc. ankietowanych) i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (35,5 proc.). Niewiele ponad 30 proc. respondentów ufa jeszcze prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu (30,9 proc.), prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi (30,7 proc.) oraz przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi (30,1 proc.). Najmniej odpowiadających deklarowało zaufanie wobec lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka (9,9 proc.).

Pod względem braku zaufania liderem, tak samo jak w maju, jest minister sprawiedliwości i prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. Brak zaufania wobec niego zadeklarowało dokładnie dwóch na trzech ankietowanych (66,7 proc.), czyli niemal dokładnie tyle samo, ile przed miesiącem. Mocno przybliżył się jednak do niego minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W maju nie ufało mu 51,2 proc. pytanych. Teraz, na koniec roku szkolnego, już 61,7 proc. Dalej w klasyfikacji braku zaufania uplasowali się Jarosław Kaczyński (60,5 proc.), jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak (60,3 proc.) i Donald Tusk (59,9 proc.).

Sondaż: Liderzy Lewicy i Trzeciej Drogi najbardziej obojętni Polakom

Najmniej osób deklarowało brak zaufania w stosunku do Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL (21,4 proc.). Jest on jednak również jedną z najmniej rozpoznawalnych osób w zestawieniu, przygotowanym przez IBRiS. Mniej osób rozpoznaje tylko Michała Kołodziejczaka (nie zna go 52,2 proc.). Z kolei wszyscy znają Donalda Tuska. O ile w przypadku Jarosława Kaczyńskiego a nawet Andrzeja Dudy śladowe ilości respondentów wybierały odpowiedź „nie znam”, to u przewodniczącego PO odsetek takich odpowiedzi wyniósł zero.

Największą obojętność ankietowani wyrazili wobec liderów Lewicy - Roberta Biedronia (25,1 proc.) i Adriana Zandberga (25 proc.). Tuż za nimi znaleźli się jednak - również w parze - przedstawiciele Trzeciej Drogi - Szymon Hołownia z Polski 2050 (24,6 proc.) i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL (23,3 proc.). Ponad jedna piąta ankietowych ma obojętny stosunek jeszcze do Krzysztofa Bosaka (20,4 proc.).