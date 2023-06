Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców? Ryszard Petru: A dlaczego tylko dla nich?

Petru odniósł się też do propozycji dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. - No dobra, to znaczy, że możemy nie płacić jako przedsiębiorcy. A dlaczego tylko dla przedsiębiorców? I co dalej w przyszłości: przedsiębiorcy, którzy nie płaciliby ZUS-u, nie mieliby w ogóle emerytury. Czy państwo miałoby za nich płacić, czy nie? To niesprawiedliwe, by tylko jedna grupa społeczna miała możliwość niepłacenia składek, które są pewną formą podatku, a inne grupy by się na to zrzucały - przekonywał.

- Są pewne takie liberalne hasła, ale potem ich wykonanie jest albo nierealne, albo pogmatwane, albo nie adresują fundamentalnych tematów: edukacja, ochrona zdrowia czy chociażby ZUS. Łatwo jest mówić w formie hasłowej, ale potem trzeba mieć świadomość tego, że przychodzi czas realizacji i potem nie jest to takie łatwe do wprowadzenia, czy wręcz nie jest realistyczne - podsumował.



A co z zapowiedziami obrony gotówki przez Konfederację?

- Nikt nie chce walczyć z gotówką. Ona w sposób naturalny będzie wychodziła z użycia, przez to, że staje się mniej wygodna, kosztowna. Ale to będzie proces. Są kraje, takie jak Szwecja, gdzie ta gotówka jest coraz mniej używana. W Polsce w kierunku tym idziemy, jesteśmy krajem bardzo innowacyjnym jeśli chodzi o formy płatności bezgotówkowe. BLIK jest nasz, w każdym sklepie praktycznie możemy już płacić telefonem. To jest ewenement europejski - odparł.